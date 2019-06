Peringatan Keras Jessica Iskandar ke Ludwig Jelang Dinikahi Richard Kyle, Ibu El Barack Ucap Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peringatan Keras Jessica Iskandar ke Ludwig Waldburg Jelang Tunangan dengan Richard Kyle, Ibu El Barack Alexander Bicara Ini

Kabar bahagia pasangan selebritis Richard Kyle dan mantan istri Ludwig Waldburg, Jessica Iskandar santer terdengar.

Pasalnya, Richard Kyle dan mantan istri Ludwig Waldburg, Jessica Iskandar yang telah menjalin hubungan selama setahun belakangan ini akan segera melangsungkan pertunangannya secara resmi.

Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, ibu El Barack Alexander, Jessica Iskandar itu mengumumkan tanggal pertunangannya yang jatuh pada 15 Juni 2019 mendatang dengan Richard Kyle

Baca: LINK Live Streaming Pertunangan Jessica Iskandar & Richard Kyle, Ini Tanggal Momen Ibu El Barack

Baca: Kenangan Dylan Sahara Diingat Ifan Seventeen Saat Rizal Armada Kirim Ini Pasca Video Citra Monica

Baca: Sepak Terjang Siska & Sosok Selain Rian Subroto di Prostitusi Online Artis, Muncikari Vanessa Angel?

Baca: Kondisi Terkini Ahmad Dhani Usai Tiba di Rutan Cipinang Terungkap, Suami Mulan Jameela Dijaga Ketat

"Beautiful in white @richo_kyle and @inijedar!

Exclusive Engagement Live on Saturday, 15 June 2019 at 17:45 WIB," tulis Jessica Iskandar seperti Grid.ID kutip pada Kamis (13/6/2019).

Jelang hari bahagianya itu, siapa sangka sang mantan suami, Ludwig Waldburg, tiba-tiba kembali hadir.

Melalui unggahan dalam Instagram Story miliknya, Jessica Iskandar pun menuliskan pesan khusus.

Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar, memperingatkan pintu hatinya telah tertutup untuk Ludwig Waldburg.

"Untuk kamu yang jauh di sana (Ludwig) yang tidak pernah hadir dan tidak pernah ada, sekarang pintu sudah kututup untukmu, jangan pernah berani untuk membukanya (kembali). Kita sudah selesai sekarang," tulis singkat Jessica Iskandar.

Ia juga menyertakan akun Instagram milik Ludwig Waldburg untuk mempertegas pesannya.