Saudara Muda Martapura FC Berlaga di Kompetisi Liga 3 Zona Kalimantan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Martapura Football Club (MFC) yang sedang mempersiapkan diri berlaga di kompetisi Liga 2 2019 wilayah timur memiliki perwakilan tim di liga 3 zona Kalimantan Selatan.

Tim Laskar Sulthan Adam Anum ini dikelola oleh manajemen Martapura F diberi nama Talenta Banua Martapura.

Asisten manajer Martapura FC, H Sahruraji mengatakan sebagian pemain di tim Talenta Banua Martapura merupakan para pemain yang diasuh pihaknya.

"Memang ada sebagian pemainnya dari kita," kata pria akrab disapa H Arul ini.

Bagaimana dengan tim pelatih, H Arul mengaku hingga saat ini pihaknya belum menentukan komposisi pelatih namun Talenta Banua Martapura siap berlaga di Liga 3.

Berdasarkan hasil pertemuan teknik dan pembagian grup sebanyak 14 klub akan bersaing untuk menjadi juara sekaligus memperebutkan tiket menuju Liga 3 zona nasional.

Baca: Jadwal & Live Streaming Indosiar Timnas Indonesia vs Vanuatu FIFA Match Day, Cek Juga Vidio.com

Baca: Gagal Raih Podium di Mugello, Yamaha Pasang Target di Barcelona

Baca: LIVE INDOSIAR! Live Streaming Indosiar Timnas U-23 Indonesia vs Bali United Malam Ini, Cek Vidio.com

Baca: Atletico Madrid Bocorkan Klub Antoine Griezmann Musim Depan, Putuskan Gabung Barcelona

Peserta dibagi dalam empat tim. Dua diantaranya akan diisi empat tim yakni Grup B dan D. Sedangkan Grup A dan C hanya tiga tim saja.

Di Grup B dan D akan meloloskan dua wakil sedangkan grup A dan C hanya meloloskan juara grup dan satu tempat tersisa akan diperebutkan runner up terbaik dari grup A dan C.

Talenta Banua Martapura sendiri berada di grup B bersama Persebaru Banjarbaru, Persetab Tablong, Gasib Barabai.

Sementara manajer Peseban Banjarmasin, Aliasnyah mengatakan cukup puas dengan hasil ini meski mereka berada di tim yang memiliki materi pemain cukup bagus.

"Kami optimis bisa melewati ujian grup namun kami akan bertemu Persehan Marabahan yang merupakan tim kuat di grup ini," ujar Aliansyah.

Baca: Jadwal Siaran Langsung MotoGP Spanyol 2019 Sirkuit de Barcelona-Catalunya Live Trans7

Baca: Honda Sport Motoshow Bakal Kunjungi Tanjung, Marabahan, dan Katingan