Mahasiswi ULM Boyong Empat Gelar dari Filipina, Flora Kenakan Busana Putri Junjung Buih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prestasi membanggakan ditorehkan oleh seorang mahasiswi semester enam Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM) yakni Flora Gracia Rumenta Siagian.

Flora baru saja berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, tepatnya pada ajang Miss Culture International 2019 di Filipina.

Setidaknya ada sekitar 24 peserta dari berbagai negara yang mengikuti ajang ini. Flora berhasil menyabet juara kedua dengan gelar Miss Culture International for Heritage 2019.

Ini berdasarkan penilaian dewan juri selama peserta menjalani karantina sekitar 10 hari serta saat grandfinal pada Jumat (31/5) malam.

Tak hanya Miss Culture International for Heritage 2019, Flora juga berhasil memboyong tiga selempang gelar lainnya yakni Miss Congeniality, Best in Advocacy dan People’s Choice Award.

Gelar sebagai Miss Congeniality didapat Flora berdasarkan hasil pemungutan suara para peserta dan panitia selama karantina. Sedangkan Best in Advocacy diraih Flora karena kerja kerasnya dalam melakukan kegiatan sosial.

“Saya melakukan sosial project yakni mengajarkan bermain angklung dan membuat kain sasirangan kepada anak-anak di rumah singgah kanker. Untuk belajar angklung saya sampai ke Jawa Barat. Kegiatan sosial itu saya buat dalam bentuk video dan dibawa saat mengikuti ajang ini. Jadi bukan sekadar gagasan, tapi memang sebenarnya sudah saya lakukan,” katanya.

Ada pun gelar People’s Choice Award didapat Flora karena tingginya vote dari masyarakat Indonesia.

Kepada BPost, Flora membeberkan sebenarnya dia ingin mengikuti ajang serupa pada 2018.

“Namun saat itu batal karena sesuatu hal. Kemudian dari organisasi yang berbeda mengadakan juga ajang serupa dan saya ditawari untuk ikut. Lalu saya ikut, sehingga persiapan bisa dikatakan sudah hampir satu tahun,” jelas anak kedua dari empat bersaudara pasangan Andreas Siagian dan Tjanti Permata ini.

Berhasil memboyong empat gelar ke Tanah Air, Flora pun bangga sekaligus bersyukur.

“Bangga bisa mengharumkan nama Indonesia sekaligus juga nama daerah Kalsel,” katanya.

Di ajang Miss Culture International 2019, peserta harus mengikuti beragam lomba dan salah satunya adalah National Costum. Pada ajang ini, Flora tampil mengenakan busana bertemakan seorang tokoh dalam hikayat Banjar yakni Putri Junjung Buih.

Selain itu Flora kerap mengenakan busana berupa kain sasirangan agar dikenal khalayak luas. (banjarmasinpost.co.id/frans rumbon)