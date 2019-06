Mie Tarik di Sante Barbeque Aneka Masakan Asia Yang Bikin Unik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah break selama 1 bulan saat Ramadhan, kini Sante Barbeque hadir kembali. Promo yang dilaunching 3 bulan lalu ini bertajuk “Sante Barbeque Aneka Masakan Asia”.

Setiap Kamis – Sabtu mulai pukul 18.00- selesai di Sante Coffee dengan nuansa outdoor tepatnya dipinggir kolam renang menghadirkan hiburan live musik yang tentunya akan membawa suasana berbeda.

Gusti Aulia selaku Executive Secretary & PR mengatakan, promo ini sengaja dipilih untuk memanjakan lidah para tamu hotel maupun masyarakat banua yang gemar menyantap BBQ.

"Kami hadirkan promo ini dengan harga yang ekonomis dengan harga Rp 135.000,- nett per orang dengan konsep all you can eat dengan cita rasa yang berkelas,” ujarnya.

Promo ini sangat pas untuk santap malam bersama keluarga, teman ataupun kolega. Barbeque ini menyajikan beberapa pilihan seperti daging, ikan, ayam, udang, cumi, dan sayuran.

Ada juga pilihan nasi goreng, mie goreng, kwetiaw goreng, yang disajikan secara khusus oleh Chef profesional dengan kualitas asli cita rasa asian. Tak lupa aneka macam pilihan salad dan kue manis sebagai makanan penutup.

Uniknya, salah satu makanan yang dihadirkan adalah Mie Lamian atau 'mie tarik' berasal dari negara China. Mie ini pembuatannya sangat unik yang dibuat langsung oleh Chef handal.

Bahan dasar Lamian terdiri dari tepung terigu, telur dan garam. Bahan dasar tersebut diaduk menjadi satu dengan menggunakan tangan hingga hingga kalis, lalu adonan tersebut diangkat, dipelintir, ditarik sampai panjang, dipotong-potong lalu nanti ditarik lagi memanjang hingga membentuk puluhan helai mie.

Mia Tarik yang disajikan dalam Sante Barbeque (istimewa)

Mie disajikan dengan rebusan kuah kaldu atau tomyam dengan tambahan sayur, sosis atau daging sesuai dengan selera masing – masing.

Nah, ajak Aulia, sekarang tunggu apalagi, Pemesanan bisa dilakukan langsung dengan menghubungi Mercure Banjarmasin di 0511 422 8888 atau 0851 0140 7788.

Dan kami siap melayani jika ada tamu yang ingin merayakan ulang tahun, arisan atau anniversary di hotel dengan konsep barbeque ini.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)