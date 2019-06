Jessica Iskandar Mendadak Sentil Ludwig Waldburg, Padahal Sebentar Lagi Menikah dengan Richard Kyle

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jessica Iskandar mengunggah Insta Stroy jelang pernikahannya dengan Richard Kyle.

Unggahan tersebut mendadak mencuri perhatian lini masa.

Rupanya Jessika Iskandar mengunggah kalimat sentilan yang ditujukan untuk mantan suaminya, Ludwig Waldburg.

"Dear you, who are far away and never existed

Door is closed and dont dare to open

We are closed," tulis Jessica Iskandar.

(Untukmu yang jauh di sana Pintu sudah tertutup dan jangan mencoba membukanya lagi. Kami sudah menutupnya)

Jedar memang tak menyebutkan nama dalam unggahan itu, namun ia memention akun Instagram milik Ludwig Waldburg.

Baca: ZODIAK CINTA Cancer Terjebak Masa Lalu, Ramalan Zodiak Sabtu 15 Juni 2019 Pisces Malah Parah

Baca: Lepas dari Pelukan Putra Marini Zumarnis, Chelsea Islan Sudah Punya Kekasih Baru, Daffa Wardhana?

Baca: Tanda Luna Maya Jadian dengan Faisal Nasimuddin? Akhirnya Move On dari Reino Barack

Peringatan Jedar tersebut seolah juga menunjukkan kalau dirinya sudah move on dari sang mantan suami.

Seperti yang diketahui, Jessica Iskandar dan Richard Kyle tak lama lagi akan menggelar pertunangan.