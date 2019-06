Kacamata Pacah Launching Album Perdana, Ini Judulnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Salah satu band indie di Banua yakni Kacamata Pacah merilis belum lama tadi melaunching album perdananya berjudul L.O.L (Lover or Loser).

Launching album band yang bergenre alternatif/pop punk ini dilaksanakan saat digelarnya Record Store Day Banjarmasin pada Minggu (28/4/2019) di Hollow Lab Studio.

Pada album perdananya ini, band yang terdiri atas Canggih (vokalis), Rafidan (gitaris), Anci (gitaris), Madan (bassist) dan Zaki (drummer) merilis sebanyak 12 lagu.

"Album ini berisi 12 lagu, dan sebagiannya merupakan lagu yang sebelumnya sudah pernah kami rilis. Sedangkan yang baru ada sekitar lima sampai enam lagu," ujar sang vokalis, Canggih kepada banjarmasinpost.co.id.

Canggih menerangkan lagu yang pernah dirilis dan kemudian dimasukkan dalam album ini, mulai dari Kawan Jua Penjahatnya, Apakah Hanya Dia maupun Galau Song.

"Kawan Jua Penjahatnya ini bisa dikatakan masih menjadi andalan, karena orang sudah banyak yang mendengarnya. Dan yang terbaru di antaranya adalah Ladies Hutan Kota (LHK), Sahabat, Biarkan dan juga Love Song for You," jelasnya.

Canggih pun mengatakan rencana membuat album tersebut sebenarnya sudah sangat lama ingin direalisasikan.

"Sebenarnya dari 2017 kami sudah berkeinginan membuat album. Tapi karena kendala ada kesibukan masing-masing personel belum bisa dilakukan. Dan kemarin sebelum launching, kami pun benar-benar terpikir untuk membuat album ini," katanya.

Selain itu, Canggih pun mengaku sangat senang sekaligus bangga akhirnya keinginan membuat album yang sudah berbentuk VCD tersebut terwujud.

"Senang dan pastinya ada kebanggaan tersendiri. Dan pastinya semua band ingin memiliki album sendiri. Harapan kami bisa merilis album lagi, karena susahnya mendapat apresiasi dari masyarakat lokal sendiri. Wetsehh," pungkasnya.(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Album L.O.L Kacamata Pacah :

- Diet, O-nani, Galau Song, Love is Like a War, Love Song for You, Apakah Hanya Dia, Biarkan, Sahabat, Kembali ft Fika, Kawan Jua Penjahatnya, LHK, Jelek-jelek (Pacarmu).