Kisah Nenek Maia Estianty yang Jadi Istri Pertama Soekarno, Simak Cerita Siti Oetari Tjokroaminoto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah nenek Maia Estianty, Siti Oetari Tjokroaminoto yang jadi istri pertama Presiden Soekarno terungkap.

Penyanyi Maia Estianty yang kini bersuami Irwan Mussry memang tak pernah berhenti menjadi topik pembicaraan publik.

Bukan lagi tentang kisah percintaan Maia Estianty, namun lebih kepada terkuaknya sosok sang nenek, Siti Oetari Tjokroaminoto.

Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Oetari ternyata bukanlah seorang perempuan biasa.

Baca: Tragisnya Percintaan Sule dan Naomi Zaskia Diungkap, Ayah Rizky Febian Bertepuk Sebelah Tangan?

Baca: Ashanty Nyaris Pingsan Gara-gara Anang Hermansyah, Diejek Arsy, Lalu Lakukan Ini pada Aurel

Baca: Kebenaran Roger Danuarta dan Cut Meyriska Bertunangan Diungkap, Mereka Akan Nikah Disebut Sosok Ini

Baca: Kebenaran Roger Danuarta dan Cut Meyriska Bertunangan Diungkap, Mereka Akan Nikah Disebut Sosok Ini

Ia merupakan anak sulung dari H.O.S Tjokroaminoto sekaligus istri pertama dari Presiden RI Soekarno.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno....

Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno.

#maiaestianty #diarymaia #soekarno #istrisoekarno," tulis akun Instagram @maiaestiantyreal pada 9 Agustus 2017.

Sementara itu, dikutip GridHot.ID dai Kompas.com, H.O.S Tjokroaminoto merupakan seorang guru yang dihormati oleh Soekarno.

Tinggal bertahun-tahun di rumah H.O.S Tjokroaminoto membuat pria yang bernama kecil Kusno itu jatuh hati kepada putri sulung H.O.S Tjokroaminoto, Oetari.

Setelah sejumlah kisah romansa dijalani Soekarno dan Oetari, termasuk rayuan maut Soekarno, keduanya menikah pada 1921.

Saat itu, Soekarno berusia 20 tahun, sedangkan Oetari 16 tahun.