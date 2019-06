Kondisi Via Vallen Seusai Digulung Ombak Saat Liburan, Pedangdut 'Kesayangan' Rhoma Irama Ungkap Ini

Via Vallen saat liburan di pantai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi Via Vallen seusai digulung ombak saat liburan di pantai diungkap. Pedangdut 'kesayangan' Rhoma Irama itu ungkap hal ini.

Via Vallen baru saja mengalami insiden tak terduga ketika sedang liburan beberapa waktu lalu.

Insiden tersebut terjadi ketika Via Vallen tengah bermain di salah satu pantai di Bali.

Via Vallen yang mengaku terlalu senang bisa bermain ke pantai tak terasa malah berjalan semakin menjauh menuju ke tengah laut.

Baca: Makanan Penyebab Agung Hercules Idap Kanker Otak Stadium 4 Disebut Ozy Syahputra, Simak 6 Gejalanya

Sontak, pelantun 'Sayang' itu pun kaget lantaran dirinya sempat dihantam ombak.

Imbasnya, kacamata kesayangannya pun terjatuh dan hilang tergulung ombak tersebut.

"Via tuh jarang ke pantai sampe ke tengah-tengah gitu, sampe nerjang ombak gede gitu kan jarang banget," kata Via Vallen saat Grid.ID temui di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019).

"Kemarin Via itu pake kacamatanya, harusnya kan kacamata ditaro ya gitu, terus pas Via ke tengah, ombak gedenya dateng, Via kegulung ombak kan," tuturnya lagi.

Kendati demikian, Via yang juga sedang mencoba belajar berselancar di laut itu menyebut dirinya tak mendapat luka serius usai insiden tergulung ombak.

"Kegulung ombak kan soalnya aku kan nyobain main surfing, aku kan gak bisa main surfing, ya udah kegulung aja," kata Via.

Baca: Peringatan Keras Ayah Dewi Perssik pada Istri Angga Wijaya, Berkaitan dengan Rosa Meldianti?

Baca: Suplemen yang Bikin Agung Hercules Derita Kanker Otak Diungkap Ozy Syahputra, Ada Video Minta Maaf

Baca: Penyesalan Natasha Wilona Bikin Ibu Antonio Blanco Menangis, Prank Eks Verrell Bramasta Malah Begini

Baca: Keanehan Usia Kehamilan Aura Kasih Setelah Melahirkan Disorot, Istri Eryc Amaral Ungkap Fakta Ini