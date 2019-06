Pengakuan Miss Grand Indonesia 2018 Nadia Purwoko Tentang Hadiah Buat Ivan Gunawan Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nadia Purwoko, pemenang Miss Grand Indonesia 2018 mencuri perhatian warganet usai postingannya mengenai hadiah apartemen yang belum diterimanya.

Bahkan postingan instagram Nadia Purwoko pada Minggu (16/6/2019) tersebut turut dikomentari desainer kondang yang dikabarkan sedang dekat dengan Ayu Tingting, Ivan Gunawan.

Berikut isi postingan Nadia Purwoko yang turut dikomentari Ivan Gunawan yang dikutip dari instagram official @Nadiapurwoko.

'Hai all, Banyak banget yang nanya sama aku, baik di kehidupan nyata dan terlebih di sosmed (by comments atau DM instagram) tentang kenapa aku ga “muncul” di malam final Miss Grand Jatim 2019.

Disini aku ingin klarifikasi dan menyatakan faktanya yaa.

Baca: Momen Syahrini Ngaku Pura Pura Bahagia Saat Bulan Madu di Bora Bora Bersama Reino Barack

Baca: Luna Maya dan Faisal Nasimuddin Disebut Akan Adakan Pesta Besar Tahun Depan, Terawangan Mbak You

Baca: Alasan Aura Kasih Melahirkan di Usia Pernikahan 6 Bulan dengan Eryck Amaral, Beberkan Fakta Ini

Baca: Raffi Ahmad Kepergok Foto Mesra dengan Teman Gisella Anastasia Tanpa Nagita, Buat Fans Geram

Kenapa aku ngga “muncul” di malam final Miss Grand Jatim 2019? Jawabannya adalah karena aku tidak diundang oleh pihak penyelenggara ataupun mendapatkan informasi mengenai hal ini dari penyelenggara.

Sebagai Miss Grand Indonesia 2018, aku juga tidak tahu terkait waktu kapan akan diselenggarakannya final Miss Grand Indonesia 2019 karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang perkembangan Miss Grand Indonesia 2019, tidak dilibatkan dalam hal tsb ataupun mendapatkan jawaban/feedback atas pertanyaan aku ke pihak penyelenggara tentang kompetisi nasional tahun ini.

Jadi ini jawaban dan fakta yang ada yaa.. Semoga ini menjawab segala penasaran kalian.

Namun demikian, aku tetap support pagelaran Miss Grand Indonesia 2019 dan aku senang pagelaran Miss Grand Jawa Timur telah berhasil diselanggarakan. Aku juga ingin mengucapkan congratulations untuk pemenang dari Miss Grand Jawa Timur 2019! Goodluck on your next journey!