Dafam Six Package, Promo Spesial Grand Dafam di Bulan Juni

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Akhir pekan pasti bosan jika harus di rumah saja. Seminggu lelah bekerja harus direlaksasikan dengan berlibur akhir pekan.

Bagi sebagaian masyarakat Banjarbaru untuk berlibur keluar kota pada akhir pekan adalah hal yang mustahil mengingat waktu yang singkat dan untuk wilayah Banjarbaru sendiri memiliki tempat wisata yang bisa dihitung dengan jari.

Daripada harus di rumah saja, Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru memiliki promo kamar spesial bulan Juni yaitu Dafam Six Package.

Dafam Six Package dengan enam keunggulan yaitu menginap di tipe kamar Deluxe, early check in di atas jam 9 pagi, late check out hingga jam 2 siang, mendapatkan makan siang atau makan malam, fasilitas loundry dan pengantaran atau penjemputan ke bandara.

Baca: Gubernur Kalsel Ikut Resmikan Pelayanan Listrik 24 jam di Rantau Bujur bersama PLN

Dengan fasilatas yang lengkap dan pelayanan yang nyaman Dafam Six Package hanya di bandrol Rp880.400,00 / malam.

“Weekend daripada di rumah aja mending ke Grand Dafam Q Hotel, sudah dapat pelayanan serta fasilitas yang lengkap dan kamar super nyaman” jelas Denny Rifanie selaku Front Office Manager, Rabu (19/6/2019).

Selain fasilitas yang lengkap Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru juga memiliki letak strategis yakni berada di atas Mall terbesar di Banjarbaru, sehingga jika bosan di kamar pun bisa langsung turun ke Mall untuk sekedar cuci mata atau berbelanja.

Untuk reservasi dan informasi promo kamar Dafam Six Package bisa menghubungi nomer 0511 477 0099 atau 0811 512 0099. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)