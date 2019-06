Dokter Spesialis Kulit Ini Ungkap Penyebab Wajah Kusam dan Cara Mengatasinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Apakah kulit berminyak maupun kulit kering rentan mengalami kekusaman? Ya, tentu saja. Tapi wajah kusam tidak hanya masalah jenis kulit.

Menurut dr Vina Dwiana, Spesialis Kulit RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin, permasalalahan wajah kusam bisa disebabkan sering tidur larut malam. Ketika kita tidur ada proses regenerasi kulit dan perbaikan kulit. Nah, bila tidur kurang maka proses tersebut tidak berjalan lancar.

Selain itu sering memulas ulang make up atau touch up, karena kalau sering dipulas ulang maka pori-pori akan tertutup lebih lama dan kotoran makin menumpuk. Sebaiknya dibersihkan dulu make up baru diulangi lagi make up-nya.

Penyebab lainnya, membersihkan wajah dengan spons atau kuas make up yang kotor sehingga kulit wajah ikut tersapu dengan kotoran yang menempel pada kuas kotor tersebut.

Jika kita sering memakai riasan, sering pula kita melakukan perawatan yang menghilangkan stres kulit dan dehidrasi kulit.

Baca: Ibnu : Tak Ada Sangketa Lagi Antar SKPD yang Menangani Kelotok Wisata, Tinggal Keanggotaan Koperasi

Baca: Siswa SMALB Dharma Wanita Senang Kunjungi Perpustakaan Palnam, Nikmati Ini

Tidak membersihkan wajah ketika akan tidur juga penyebab. Sisa debu dan kotoran atau make up akan menutupi pori-pori, sehingga akan muncul komedo dan jerawat.

Juga menjadi pemicu adalah sering terpapar matahari dan polusi. Tubuh kurang nutrisi dan dehidrasi, kurang asupan buah dan sayur yang mengandung vitamin C serta zat besi. Salah memilih produk skin care, jarang melakukan perawatan wajah.

Saat kita mengalami stres, hormon cortisol kita meningkat, ini juga menyebabkan aliran darah berjalan lebih cepat ke organ-organ penting saja, sedangkan ke kulit sangat sedikit, akibatnya kulit pucat dan kusam.

Solusinya, kita hrs relaks dan lancarkan aliran darah dengan olahraga. Mengenai perawatannya sederhana saja, dapat dilakukan di rumah yaitu senam wajah dengan cara menggerakan wajah beberapa menit setiap bangun tidur.

Tapi ingat, sebelum dan sesudah bangun titur bersihkan wajah kita .

Pakai produk perawatan wajah yang ringan sesuai jenis kulit dan kebutuhan. Produk yang baik adalah yang mengandung vitamin C.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)