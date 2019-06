Kendall Jenner Menggunakan Fesyen Serba Oranye, Cek Harga Busana yang Dikenakannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kendall Jenner merupakan salah satu model dengan selera fesyen ciamik. Salah satu momen pembuktian yakni pada tampilan Jenner baru-baru ini.

Seperti dilansir laman Page Six, Jenner tampak mengenakan outfit berwarna oranye, untuk sebagian besar tampilannya.

Bintang reality show tersebut mengenakan gaun midi Bec + Bridge berwarna oranye "Karina Tuck", seharga 358 dolar AS; dipasangkan dengan sandal Amina Muaddi "Gilda" dengan rhinestone straps seharga 925 dolar AS; anting-anting oranye gemerlap; sebuah shoulder bag nilon Prada putih seharga 1690 dolar AS dan kacamata hitam Velvet Canyon "Zou Bisou" seharga 178 dolar AS.

Menariknya, Jenner menyamakan outfit oranye dengan minuman kaleng yang ia beli.

Bahkan, model berusia 23 tahun tersebut juga menautkan warna oranye dengan furnitur yang ia duduki.

Setelah mampir ke toko untuk mengambil sekaleng vanilla Coke oranye dengan warna yang sama persis dengan gaunnya, Jenner mengunggah sejumlah foto ke Instagram-nya mengenakan gaun yang sama sambil duduk di sofa warna sama dan memegang satu bunga matahari, berwarna serupa.

