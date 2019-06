Akhirnya, Ifan Seventeen Kembali Manggung Setelah 6 Bulan Tsunami Banten yang Tewaskan Dylan Sahara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya, Ifan Seventeen kembali manggung setelah enam bulan tsunami Banten yang menewaskan istrinya, Dylan Sahara.

Hal itu diketahui dari unggahan Ifan Seventeen di akun instagramnya.

Ifan Seventeen menjadi pengisi acara dalam sebuah event yang digelar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

"Alhamdulillah hari ini mulai manggung lagi, the very first gig since December last year," tulis Ifan dalam captionnya, 18 Juni 2019.

Baca: Ketakutan Aura Kasih Setelah 4 Hari Melahirkan Terungkap, Penyebabnya Tingkah Eryck Amaral

Baca: Penyajian Makanan Syahrini dan Reino Barack Saat Bulan Madu Mewah di Pulau Bora Bora Jadi Sorotan

Ifan mengaku sengaja mengambil panggung yang tidak terlalu besar dalam penampilan kali ini.

Penyebabnya, Ifan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi saat berada di atas panggung.

Namun Ifan menyebut untuk event besar rencananya akan digelar akhir tahun ini.

"Sengaja ambil panggungan yang ga terlalu besar dan ga terlalu masal, untuk pengenalan kembali ke panggung, pengenalan kembali ke semua suasana diatasnya, untuk sesuatu yang besar diakhir tahun ini insyaAllah," tulisnya.

"Eventhough it felt so awkward diatas panggung tanpa anak2, dan memang butuh keberanian yang besar buatku sampe bisa nginjekin kaki diatas panggung lagi. Tapi insyaAllah semua ini buat rencana BESAR diakhir tahun, bismillah," sambung Ifan Seventeen.

Alasan Ifan Tak Penuhi Panggilan Polisi