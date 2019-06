Faktor Pemicu Kanker Tenggorokan Seperti Diderita Dave Mustaine, Frontman Band Megadeth

BANJARMASINPOST.CO.ID - Faktor pemicu kanker tenggorokan seperti yang diderita Dave Mustaine, satu personel Band Megadeth.

Ya, kabar mengejutkan datang dari vokalis legendaris sekaligus frontman Megadeth, Dave Mustaine.

Melalui media sosial Facebooknya, Dave Mustaine dari Megadeth mengkonfirmasi dirinya mengidap kanker tenggorokan.

Pada unggahan Facebook tersebut, Dave Mustaine curhat mengenai proses penyembuhan kanker tenggorokan yang dideritanya.

Dave Mustaine juga menyebutkan akan membatalkan beberapa konser Megadeth hingga album terbaru Megadeth.

Meskipun begitu, dalam unggahannya Dave Mustaine mengatakan sedang berada di dalam studio untuk membuat album terbaru setelah sebelumnya merilis Dystopia.

"I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on - but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate. Treatment has already begun.

(Aku telah didiagnosa dengan kanker tenggorokan. Ini adalah hal yang harus aku hadapi dengan kepala tegap, aku telah menghadapi rintangan di masa lalu. Kini aku sedang bersama dokter, kami telah membuat rencana untuk menyembuhkan kanker ini, terdapat rasio 90 persen keberhasilannya. Proses penyembuhannya telah berjalan)

Unfortunately, this requires that we cancel most shows this year. The 2019 Megacruise will happen, and the band will be a part of it in some form. All up to date information will be at megadeth.com as we get it. Megadeth will be back on the road ASAP.

(Namun sayang, aku harus membatalkan konser Megadeth pada tahun ini. Konser Megacruise 2019 bakal tetap dijalankan, Megadeth bakal tetap manggung dengan formasi berbeda. Semua informasi akan ada di megadeth.com. Megadeth bakal segera kembali ke jalan secepatnya)