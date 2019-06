Siaran Langsung TVRI Bakal Tayangkan Liga Inggris Musim 2019-2020, Simak Jadwalnya di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Stasiun televisi nasional TVRI akan menayangkan siaran langsung Liga Inggris atau English Premier League - kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris - musim 2019-2020.

Stasiun TV pertama di Indonesia itu dijadwalkan mulai menayangkan laga EPL per 10 Agustus 2019. Pekan pertama EPL akan dimulai 9 Agustus.

"Terima kasih @Molatv_id atas kepercayaannya menunjuk TVRI sebagai official broadcaster Premier League di plaftorm FTA Indonesia," tulis Director of Program and News Affair TVRI, Apni Jaya Putra melalui twitternya, Jumat (21/6/2019).

Breaking News : TVRI akan menayangkan Liga Inggris mulai 10 Agustus 2019. Terimakasih @Molatv_id atas kepercayaannya menunjuk TVRI sebagai official broadcaster Premier League di plaftorm FTA Indonesia. pic.twitter.com/zztIurTIcy

— Apni Jaya Putra (@Apni) 21 Juni 2019

Mola TV merupakan pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia.

Musim lalu, TVRI belum menayangkan siaran langsung EPL. Namun mereka sudah mulai menayangkan pertandingan English Football League (EFL), kompetisi kasta kedua di Inggris.

Selain itu, TVRI juga menayangkan Piala Liga "Carabao Cup".

