GSB Berkolaborasi dengan Bilik Bersenyawa Hadirkan Karya Terbaru South Borneo Squad Gen 2

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - South Borneo Squad kembali hadir sebagai karya terbaru generasi kedua dari regenerasi sebelumnya pada 2010 lalu.

Hasil kolaborasi GSB bersama Bilik Bersenyawa, SBS Movement Banjarmasin sukses menggelar audisi South Borneo Squad Gen 2 yang berlangsung pada bulan Ramadan lalu.

"Antusiasme band-band peserta yang ikut sangat bagus. Adanya event ini mereka bisa menunjukkan karya dan kualitas musik yang dimiliki," jelas Indra GSB selaku tim penyelenggara event South Borneo Squad Gen 2 kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dari hasil penjurian, dihasilkan empat band yakni Naughty Hand, M.P.N.D, dan Angle Smile yang berasal dari Banjarmasin, serta satu band dari Rantau, Athaila Anastasius. Karya-karya mereka juga ada dalam bentuk rilisan CD sebanyak 100 keping, ada pula merchandise yang tersedia bagi para penggemar.

Poin yang diambil saat proses penjurian, dijelaskan Ayub Bilik Bersenyawa yang juga tim penyelenggara, selain segi musikalitas band bergenre metal core experimental dan melody punk ini juga dituntut memiliki karakter dan atraktif.

"Rilisan fisik berupa CD nantinya akan didistribusikan ke kota-kota yang sudah bekerjasama dengan kami, juga di distro-distro lokal. Nantinya akan dibikin video klip gabungan lagu kompilasi keempat band tersebut," papar Ayub.

Penampilan keempat band tersebut pun dapat dinikmati bagi para pecinta genre musik ini, bertempat di Gudang Kopi Hages, Banjarmasin, Sabtu (22/6/2019).

Pada generasi sebelumnya atau Gen 1 di 2010 lalu, dirilislah sebuah pembuktian semangat kemerdekaan bermusik melalui ultimatum dalam bentuk DVD Dokumentasi yang bertajuk South Borneo Squad, berisikan empat perwakilan band cutting-edge dari Banjarmasin hingga Banjarbaru yakni Monster Jelly, Heat Seeker Rockets, New Day Is Over, dan The Rindjink.

Lahirlah single We Are Not Dead. Tak pelak, single ini menjadi anthem bagi muda-mudi Kalsel dalam waktu yang cepat, beredar di gigs hingga pensi-pensi lokal kala itu. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)