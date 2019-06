Gisella Anastasia Cueki Komentar Gading Marten, Sikap Kekasih Wijaya Saputra Itu Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gisella Anastasia mencueki komentar Gading Marten saat tanggapi postingnya. Sikap kekasih Wijaya Saputra itu jadi sorotan.

Ya, Penyanyi yang merupakan mantan istri Gading Marten, Gisella Anastasia diketahui menikmati liburan di Australia.

Tak sendiri, dalam liburan kali ini, Gisel, demikian sapaan akrab Gisella Anastasia, juga turut mengajak putrinya, Gempita Nora Marten. Tak terkecuali sang kekasih, Wijaya Saputra.

Momen bahagia tersebut kerap dibagikan Gisel melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya.

Misal, pada unggahan Gisel baru-baru ini yang membagikan potret bersama Gempita.

Dalam potret tersebut, nampak pasangan ibu dan anak itu pun terlihat kompak.

Rona wajah bahagia pun nampak tergambar jelas dari wajah keduanya.

Melalui kolom caption, Gisel pun menuliskan perasaan sayangnya kepada sang buah hati.

"I love you.. Passed the moon. And the stars. The planets. And the sun. Wrapped around everything times.

Twenty million, billion times, INFINITY! That’s how much i love you, Gem!" tulis Gisella Anastasia seperti Grid.ID kutip pada Sabtu (22/6/2019).