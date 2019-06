Hati Ayu Ting Ting Bukan Untuk Ivan Gunawan Diungkap Denny Darko Sang Pembaca Tarot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hati Ayu Ting Ting Bukan Untuk Ivan Gunawan Diungkap Denny Darko Peramal Tarot

Sudah menjadi rahasia publik jika Ivan Gunawan menaruh hati pada Ayu Ting Ting.

Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Ivan Gunawan memimpikan Ayu Ting Ting tiga malam berturut-turut.

Sayang, Ayu belum pernah menyatakan menerima perasaan lelaki yang disapa Igun ini.

Seorang pembaca tarot bernama Denny Darko mencoba memprediksi perasaan Ayu Ting Ting pada Ivan Gunawan.

Baca: Perlakuan Luna Maya Jika Faisal Nasimuddin Jadi Kekasihnya Dibongkar Ayu Dewi

Baca: Alasan El Rumi & Al Ghazali Ikuti Dul Keluar dari Rumah Ahmad Dhani dan Mulan Pindah ke Rumah Maia

Baca: Roy Kiyoshi Buat Ayu Ting Ting Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Ketakutan di Studio Brownis

Baca: Luna Maya Mengaku Bukan Banci Tampil Pada Ayu Dewi, Bandingkan dengan Syahrini

Dalam akun YouTubenya, Denny Darko mengambil tiga buah kartu yang menggambarkan bagaimana perasaan Ayu saat ini pada Ivan Guanwan.

Kartu pertama yang muncul yaitu the seven of cups, ada seseorang yang sedang duduk dengan tujuh cangkir melayang di atasnya.

Menurut Denny kartu tersebut menggambarkan bahwa adanya ilusi yang berbeda dari kenyataan yang ada.

Menurut Denny, Ivan Gunawan bukan sosok yang diinginkan oleh Ayu menjadi pendamping.

Lebih lanjut Denny menjelaskan jika Ayu tak hanya mencari pendamping yang sesuai pilihannya namun juga mempertimbangkan anaknya Bilqis.