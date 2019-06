LIVE KVision! Jadwal Siaran Langsung Qatar vs Argentina di Copa America 2019, Messi Cs Tersingkir?

Jadwal siaran langsung Copa America Brasil 2019 antara Qatar vs Argentina Live KVision mulai Senin (24/6/2019) pukul 02.00 Wib akan disajikan.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Qatar vs Argentina Copa America Brasil 2019 di KVision pada Senin (24/6/2019) pukul 02.00 Wib.

Siaran Langsung Qatar vs Argentina via On Channel di KVision merupakan TV berbayar, dapat diakses usai mengaktifkan paket Copa seharga Rp 150 ribu/30 hari. Link Live Streaming Copa America Brasil 2019 dapat diakses melalui sejumlah stasiun TV negara tetangga, di antaranya Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Siaran langsung Copa America 2019 juga bisa didapat lewat TV Kamboja, CBS, yang menyiarkannya melalui saluran CTN, CNC, and MyTV.

Laga Qatar vs Argentina ini akan digelar di Arena do Gremio, Porto Alegre, Brasil.

Pertandingan hidup mati akan dijalani Argentina di laga menghadapi Qatar.

Bagi Argentina, kekalahan akan menjadi kegagalan terbesar bagi mereka.

Pasalnya, mereka selalu lolos dari fase grup, sejak Copa America 1983.

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyadari hal tersebut.

Namun, mantan pemain Lazio ini tetap tenang dan menyebut peluang Argentina lolos masih cukup besar.