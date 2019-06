LIVE TVRI! Jadwal ICC 2019, Ada Manchester United, Juventus Hingga Real Madrid Siap Tampil

Jadwal Siaran Langsung di TVRI ajang ICC 2019 akan disajikan. Manchester United, Juventus dan Real Madrid siap tampil.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang International Champions Cup (ICC) 2019 akan berlangsung mulai Selasa (16/7/2019). Sejumlah tim elite seperti Manchester United, Juventus dan Real Madrid siap tampil.

Beberapa pertandingan ICC 2019 akan disiarkan langsung di TVRI. Namun belum ada informasi terkait kemungkinan live streaming TVRI.

Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya menyatakan pihaknya tidak akan berhenti di Engish Premier League, tapi juga turnamen dan kompetisi bergengsi lainnya.

Baca: LIVE KVision! Jadwal Siaran Langsung Qatar vs Argentina di Copa America 2019, Messi Cs Tersingkir?

Dalam waktu dekat, Helmy menyatakan TVRI akan menayangkan turnamen International Champions Cup (ICC), turnamen rutin pramusim yang akan diikuti sejumlah tim-tim elite Eropa.

"ICC akan mulai 17 Juli, 12 tim terbaik dunia, kecuali liverpool," kata Helmy dalam konferensi pers di Kantor Pusat TVRI, Jakarta, Jumat (21/6/2019) yang dikutip dari kompas.com.

Liverpool memang tidak berpartisipasi di ICC tahun ini. Namun The Reds tetap punya agenda tur pramusim sendiri.

Berikut Jadwal ICC 2019 :

16 Juli 2019: AS Roma Vs Chivas (Seatgeek Stadium, Illinois, AS)

17 Juli 2019: Arsenal Vs Bayern Muenchen (Dignity Health Sports Park, Carson, California, AS)