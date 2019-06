Kesalahan Bahasa Inggris Syahrini Kembali Disorot Saat Istri Reino Barack Tulis Soal Bora Bora

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bahasa Inggris syahrini kembali disorot. Ini gara-gara tulisan istri Reino Barack saat berbulan madu di Pula Bora Bora.

Syahrini kerap membagikan momen bahagiannya bersama Reino Barack saat berbulan madu di Pulau Bora-bora, Polinesia, Prancis.

Namun, ada satu postingan Syahrini saat di Pulau Bora Bora yang jadi sorotan. Bukan terkait dengan gambar tapi tulisan berbahasa inggris dari istri Reino Barack itu.

Dalam postingan, Jumat (21/6/2019) itu. Syahrini memperlihatkan pose mulut yang terbuka sembari tersenyum di laman akun instagramnya.

Dalam foto itu, Syahrini mengenakan pakaian kombinasi wara merah dan putih.

Dia melengkapi penampilannya dengan kacamata dan topi berwarna putih. Dia berpose memegang minuman.

" Start Your Day With A Smile And Laughther !#PrincesSyahrini#BoraBora#June2018#SummerBreak #HoneymoonLyfe," tulis Syahrini.

Akan tetapi, para haters pun menyoroti dengan seksama unggahan Syahrini tersebut.

Satu di antaranya, haters menyoroti tulisan bahasa Inggris dalam sebuah kata dan tagar yang diketik pelantun 'Sesuatu' itu.

Kata yang menjadi sorotan itu adalah " Laughther" yang seharusnya ditulis " Laughter" . Dan kesalahan Syahrini menulis tahun dalam tagar " June2018" .

Dengan komentar yang sering kali tak terkontrol, hater pun menyerbu Syahrini dengan beragam sindiran pedas.