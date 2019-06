Derita Irish Bella Saat Hamil Calon Anak Pertamanya dengan Ammar Zoni, Pemeran Cinta Suci Berubah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Derita Irish Bella Saat Hamil Calon Anak Pertamanya dengan Ammar Zoni, Pemeran Cinta Suci Ungkap Perubahan ini.

Setelah resmi jadi istri Ammar Zoni pada 28 April 2019 lalu, aktris Irish Bella kini tengah mengandung anak pertamanya.

Irish Bella mengaku merasakan beberapa perubahan dalam dirinya di tri semester pertama kehamilannya.

Dilansir Grid.ID dari tayangan Hot Shot yang diunggah kanal YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada pada Jumat (21/6/2019), Istri Ammar Zoni mengungkapkan 6 perubahan yang ia alami kini.

1. Kuat Makan Pedes

Sebelum hamil, Irish tak menyukai makanan pedas.

Namun, semenjak hamil ia mengaku lebih kuat dan doyan makanan pedas.

"Dulu sebelum hamil itu kan nggak terlalu kuat pedes, tapi sekarang semenjak hamil lebih suka pedes 3 kali lipat dari yang normal," ungkap Irish Bella.

2. Alami Morning Sickness

Kondisi mual dan muntah yang dialami oleh beberapa wanita hamil pada trimester awal kehamilan juga dialami wanita berusia 23 tahun itu.

"Alhamdulilah sih aku kehamilannya yang nggak ribet ya, gitu. Kalau mual-mual normal ya. Itu sih kataya kan 'welcome to the club', kalau mual-mual seperti itu," paparnya.