Traveling Gratis Dalam dan Luar Negeri, 5 Profesi ini Memungkinkan Kamu Mewujudkannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bisa traveling baik ke dalam maupun ke luar negeri, menjelajah tempat-tempat populer, dan mengeksplor tempat-tempat terpencil adalah impian banyak orang.

Namun kerap kali, kendala terbesar traveling adalah perkara biaya.

Sebab itulah, banyak orang yang mendambakan bisa traveling gratis.

Sebetulnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa traveling secara gratis.

Salah satunya adalah menjalani beberapa profesi berikut.

Yuk simak, cocok untuk kamu para milenial!:

1. Youtuber

Profesi ini tentunya sudah sangat akrab di telinga para milenial.

Menjadi seorang youtuber memang cukup menjanjikan untuk saat ini.

Majalah Forbes bahkan pernah merilis daftar para youtuber terkaya di dunia, dimana daftar pertama ditempati Ryan Toys Review, bocah tujuh tahun yang penghasilannya mencapai 2 juta dollar AS atau sekitar Rp 312,4 miliar (kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Namun tentunya, membuat akun youtube dan menciptakan channel tidak serta merta membuat Kamu terkenal dan bisa traveling gratis.