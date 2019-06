Saksikan siaran langsung Perempatfinal Copa America 2019 Mulai Jumat (28/6/2019) via KVision TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Perempatfinal Copa America 2019 Live KVision TV, Brasil vs Paraguay & Venezuela vs Argentina

Laga Perempatfinal Copa America 2019 akan mempertemukan Brasil vs Paraguay & Venezuela vs Argentina, Kolombia vs Chile serta Uruguay vs Peru dan tayang live di KVision TV

Link Live Streaming Copa America Brasil 2019 dapat diakses melalui sejumlah stasiun TV negara tetangga, di antaranya Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Siaran langsung Copa America 2019 juga bisa didapat lewat TV Kamboja, CBS, yang menyiarkannya melalui saluran CTN, CNC, and MyTV.

Rampungnya pertandingan ketiga di Grup C, Senin (24/6/2019) atau Selasa pagi WIB, menelurkan kepastian komposisi pertandingan perempat final Copa America 2019.

Tuan rumah sekaligus sang unggulan, timnas Brasil, dipasangkan dengan Paraguay pada 27 Juni 2019 d Porto Alegre.

Brasil selaku juara Grup A bertemu Paraguay (B), yang baru dipastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah Ekuador dan Jepang bermain imbang di Grup C.

Andai mampu menyisihkan Paraguay, Philippe Coutinho cs bakal bertemu pemenang duel Venezuela vs Argentina.

Semesta Copa America mungkin berharap Lionel Messi dkk bisa mendepak Venezuela.