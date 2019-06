Kopi Pandan ala Kopi Yolo jadi Favorit di Kalangan Milenial, Harga Pun Tak Menjebol Kantong

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada pula tempat ngopi lainnya, yakni Kopi Yolo beralamat di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin.

Diungkapkan sang owner, Dewi Atmaja, Coffee shop ini mulanya lebih cenderung berkonsep take away.

"Ternyata antusiasme masyarakat khususnya generasi milenialnya sangat bagus, sehingga kalau weekend terutama malam minggu itu penuh, kursi yang disediakan juga awalnya tidak sebanyak sekarang, ada penambahan beberapa kursi dan di bagian outdoor juga sekarang penuh terus," jelasnya.

Yolo beroperasi saat weekday pada pukul 08.30-22.00 Wita dan saat weekend pada pukul 8.30-22.30 Wita.

Mengusung tagline You Only Live Once, yang bermakna hidup cukup sekali jika sudah minum kopi yang berkualitas.

Keunikan menu Yolo dibanding tempat kopi lainnya, ada salah satu minuman yakni kopi pandan yang best seller di tempat ini.

Varian kopi lainnya, ada kopi baileys, kopi salted caramel, kopi soya, kopi grapefruit, kopi americano, dan racikan khas Yolo, Kopi Yolo.

Selain kopi, ada pula minuman tanpa kopi yakni ada minuman soda bertema season break, yang favorit ada wonderous autumn, ada varian teh juga yakni the green ja de, ocean flavour, serta ice blended marvelous snow dan brown & sugar.

Semua harga minuman dibanderol mulai Rp 8.000- Rp 24.000.

Pilihan snacknya berupa kentang goreng atau fried fries, yang berbeda adalah pada sausnya, ada lima varian dipping sauce salah satunya menggunakan resep rahasia yolo, yakni yolo sauce, ada juga curry sauce, cheese sauce, spicy sauce dan sweet sauce.

Varian snack lainnya ada juga spring roll, samosa, dan banana roll.

Semua harga makanan berkisar Rp 12.000- Rp 13.000.

"Bagi para mahasiswa maupun pekerja kantoran yang suka nongkrong, kami ada fasilitas WiFi dan charger yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas kuliah dan kantor. Jadi bisa nongkrong sambil mengerjakan pekerjaan," pungkas Dewi.

Dia menyebut omzet cukup lumayan mencapai Rp 30 juta per bulan.