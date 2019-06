BANJARMASINPOST.CO.ID - Lirik Lagu Habibie Ainun 3 dari Maudy Ayunda Berjudul Kamu dan Kenangan

Penyanyi muda Maudy Ayunda (24), baru saja merilis lagu terbarunya.

Kali ini Maudy didapuk menjadi pemeran utama dalam film 'Habibie Ainun 3'.

Ia pulalah yang mengisi soundtrack untuk film barunya itu.

Lagu yang dirilis Jumat (21/6/2019) ini bertajuk 'Kamu & Kenangan'.

Lagu tersebut merupakan ciptaan dari penyanyi kenamaan Melly Goeslaw yang diaransemen oleh Anto Hoed.

"The original soundtrack of Habibie Ainun 3, “Kamu dan Kenangan” is out now!

Ini pertama kalinya aku menyanyikan lagu ciptaan teh @melly_goeslaw yang diaransemen oleh Mas @antohhoed.

Hope I was able to do the song and the lyrics justice for Eyang Habibie.

Dan sepanjang hari ini, kalian sudah bisa mendengarkan untuk pertama kalinya lagu Kamu dan Kenangan diputarkan di radio-radio favorit kamu.