Akun Instagram Ustadz Abdul Somad Hilang Lagi, Kena Suspend? Postingan Arie Untung Diserbu Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akun Instagram Ustadz Abdul Somad hilang lagi. Apakah kena Suspend? Postingan Arie Untung diserbu Warganet.

Ya, sejak Rabu (26/06/2019) sekitar pukul 08.33 WIB, akun IG milik Ustadz Abdul Somad, dai kelahiran Asahan, Sumatera Utara, itu tak bisa diakses.

Sebagaimana biasanya, Ustadz Abdul Somad kerap membagikan kegiatan dakwahnya lewat akun @ustadzabdulsomad.

Saat diakses hanya ada tulisan "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram".

Baca: Akun Instagram Ustadz Abdul Somad yang Baru Dibocorkan Ustadz Derry Sulaiman dan Teuku Wisnu

Baca: Penyebab Ustadz Yusuf Mansur Minta Doa Deddy Corbuzier, Cek Juga Pesan Ustadz Abdul Somad Ke Mualaf

Hilangnya akun instagram Ustadz Abdul Somad tentunya membuat tanda tanya besar.

Tak diketahui apa penyebab pasti hilangnya akun instagram Ustadz Kondang tersebut.

Namun sebagai pengikut Ustadz Abdul Somad, nyatanya membuat artis Arie Untung ramai diserbu warganet.

Hal ini tak lain lantaran warganet mempertanyakan alasan akun instagram Abdul Somad bisa hilang.

valeram106 Assalamualaikum... Bang, nanya..akun Ustadz Abdul Somad ko kagak ada?

taufan1910 Bang akun IG Ustad Abdul Somad di search ga ketemu ada apa? Tq

abdul_karim2509 Mas @ariekuntung akun ustadz abdul somad gak bisa diakses kenapa ya baik itu IG / Fb,. Tks