Hasil Persik Kediri vs Martapura FC di Liga 2 2019 : Saling Serang, Skor 0-0 di Babak Pertama

Persik Kediri vs Martapura FC di Liga 2 2019

Berikut Hasil Persik Kediri vs Martapura FC di Liga 2 2019 pekan 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Persik Kediri vs Martapura FC di Liga 2 2019 pekan 2 pada babak pertama adalah 0-0.

Persik Kediri vs Martapura FC di Liga 2 2019 pekan 2 masih sama kuat di babak pertama dalam laga yang dihelat di Stadion Brawijaya Kediri.

Live streaming TV One Persik Kediri vs Martapura FC dalam Liga 2 2019 Pekan 2 juga dapat diakses di website TV One.

Kedua tim memiliki penguasaan bola yang tidak jauh berbeda yaitu 52:48.

Lima menit pertama, kedua tim saling menguasai bola, namun belum ada peluang berbahaya.

Pada menit 6, umpan silang Galih Akbar ke kotak penalti berhasil ditepis I Ngurah Komang.

Mengandalkan Septian Satria Bagaskara di depan, Persik Kediri masih kesulitan membongkar pertahanan Martapura FC

Begitu pula Martapura FC yang tampil terbuka pada babak pertama, namun masih belum menciptakan gol.

Martapura FC sempat mendapat peluang dari tendangan bebas Pada menit 31.