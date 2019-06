LINK TVOne! Live Streaming Persik Kediri vs Martapura FC via TV One, Laga Pekan 2 Liga 2 2019

Saksikan pertandingan Persik Kediri vs Martapura FC di Liga 2 2019 pekan 2 via live streaming TVOne sore ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming TV One Persik Kediri vs Martapura FC yang akan main hari ini mulai pukul 15.00 WIB akan disajikan. Namun kick off pukul 15.30 WIB.

Link Live streaming TVOne Persik Kediri vs Martapura FC dalam Liga 2 2019 Pekan 2 juga dapat diakses di website TV One.

Tuan rumah yang memiliki julukan Macan Putih tentu berusaha kembali meraih poin penuh setelah di laga pertama menang besar 4-0 atas PSBS Biak di kandang sendiri.

Sedangkan tim tamu berjuluk Macan Ghaib berusaha mencuri poin agar bisa lebih percaya diri menghadapi laga-laga selanjutnya.

Pelatih Martapura FC, Frans Sinatra Huwae mengatakan saat ini kondisi Marshell Huwae dan kawan-kawan dalam keadaan on fire.

"Kita sudah siap tempur, tidak ada pemain bermasalah. Kami pun sudah dua hari di sini dan sudah coba lapangan tadi pagi, semua berjalan lancar," ujar mantan jenderal lapangan tengah Barito Putera ini.

Namun tim Laskar Sulthan Adam tidak bakal diperkuat pemain naturalisasinya Camara Fassawa yang baru bergabung dan ditinggal di Martapura.

"Camara tidak kita mainkan dulu, kita percaya diri dengan pemain yang ada ini," kata Frans.

Mengenai Persik Kediri yang diperkuat mantan pemain Martapura musim lalu, Faris Aditama, Frans mengaku dia tidak melihat pemain secara individu.