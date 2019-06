VIDEO Live Streaming Indosiar Kalteng Putra vs Bali United di Liga 1 2019, Cek Juga Link Vidio.com

Live Streaming Indosiar & Vidio.com Kalteng Putra vs Bali United di Liga 1 2019 Laga Tunda Pekan 4 dapat diakses pada Rabu (26/6/2019) sore.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live streaming Vidio.com Kalteng Putra vs Bali United dan siaran Langsung Indosiar di Liga 1 2019 Pekan 4 Laga tunda sore ini.

Pertandingan Kalteng Putra vs Bali United disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 15.30 WIB. Laga Kalteng Putra vs Bali United dapat disaksikan via siaran langsung dan Live streaming Indosiar di vidio.com.

Duel Kalteng Putra kontra Bali United digelar di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul.

Jelang laga Kalteng Putra vs Bali United, Pelatih Kalteng Putra, Gomes de Oliveira tak merasa takut dengan kekuatan mentereng milik Bali United.

Seperti diketahui, skuat Serdadu Tridatu saat ini memuncaki tangga klasemen Liga 1 2019 dengan mengoleksi 12 poin.

Bali United berhasil meraih empat kemenangan kandang secara beruntun di Liga 1 2019.

Hal ini justru menantang Gomes untuk menghentikan catatan impresif tim besutan Stefano Cugurra tersebut.

"Kami harus tampil dengan maksimal dan bisa memenangi pertandingan besok," kata Gomes dikutip BolaSport.com dari Antara News.

Ia berharap minimnya dukungan suporter di Bantul tak mengurangi semangat juang I Gede Sukadana dkk.