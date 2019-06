Kekesalan Luna Maya & Nagita Saat Raffi Ahmad Bahas Bulan Madu Syahrini dan Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kekesalan Luna Maya dan Nagita Saat Raffi Ahmad Bahas Bulan Madu Syahrini dan Reino Barack di Bora Bora

Kehidupan Luna Maya dikorek-korek oleh dua presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di acara Rumah Seleb MNC TV

Mulai kabar kedekatannya dengan Faisal Nasimuddin, kabar pertemuan keluarga di Bali, hingga disinggung masa lalunya dengan Reino Barack.

Dalam program acara tersebut, Luna Maya juga membeberkan soal kehidupan cintanya usai putus dengan Reino Barack pada Agustus 2018 silam.

Meski telah menghadiri makan-makan keluarga besar konglomerat Malaysia Faisal Nasimuddin, namun dirinya hingga sekarang masih lajang.

"Im still single you know," tuturnya.

Luna Maya menuturkan, dirinya ingin melajang terlebih dahulu selama 1 tahun.

"Aku mau minimal setahun jomblo. Tapi kalau mau ada yang ngedeketin monggo aja. Tapi aku enggak akan official sebelum sampai setahun jomblo. Sekarang baru 10 bulan jomblo," jelas Luna Maya.

"Oh kurang dua bulan lagi, tenang aja," ungkap Nagita Slavina.

Raffi Ahmad tiba-tiba saja membahas liburan mantan pacar Luna Maya, Reino Barack dengan istri barunya, Syahrini.

Luna Maya, Nagita Slavina, Ayu Dewi (Instagram @raffinagita1717)



"Luna Maya udah ke Bora Bora belum?" tanya Raffi Ahmad.