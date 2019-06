Jelang Tahun Ajaran Baru, Toko Peralatan Sekolah di Banjarmasin Geber Berbagai Promo Menarik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan alat tulis pun semakin meningkat. Hal ini membuat toko-toko peralatan sekolah di Banjarmasin laris manis diburu warga.

Di PT Taat yang beralamat di Jalan Simpang Bilu misalnya, terdapat beragam keperluan sekolah yang mulai dari buku, pensil, pulpen dan sebagainya.

Karyawan Toko Taat, Sarinah memaparkan, di tempatnya jika membeli dalam jumlah banyak maka akan mendapatkan potongan harga, semakin banyak jumlahnya maka akan semakin murah.

"Harga satuan, lusinan, dan segross itu beda. Misalnya pulpen Faber Castel K7 per lusin seharga Rp 24.000 sedangkan segross menjadi Rp 762.500, satu gross sama dengan 12 lusin atau 144 pcs, sedangkan harga satuannya Rp 2.500 per pcs," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (27/6/2019).

Selain itu, ada promo setiap pembelian buku tulis merek Kiky mendapatkan cashback senilai Rp 2.000 dan dapat langsung digunakan pada hari yang sama setelah transaksi pertama. Cashback dapat ditukarkan dengan pembelian minimal tiga pak buku Kiky.

Isi 58 lembar dibanderol Rp 43.000 per lusin untuk merek Kiky sedangkan merek Sinar Dunia Rp 32.000 per lusin untu isi 58 lembar.

"Ada juga setiap pembelian Faber Castel apapun senilai Rp 750.000 berhadiah langsung tas sekolah. Tidak berlaku kelipatan," imbuhnya.

Harga Pulpen lainnya mulai Rp 1.000-31.500 per pcs, crayon dan pensil warna mulai Rp 16.000-113.500 per pcs, penghapus Rp 2.000-6.000 per pcs, pensil mulai 8.500-41.000 per pak.

Di toko lainnya, yakni Jaya Mas Stationery beralamat di Jalan Kuripan juga menggeber promo menarik bagi konsumen.

"Belanja alat tulis senilai Rp 100.000 bisa tebus murah buku tulis Kiky yang isi 38 lembar seharga Rp 20.000 dari harga awalnya Rp 29.000, isi 58 lembar seharga Rp 30.000 dari harga awal Rp 43.000," papar Karyawan Toko Jaya Mas Stationery, Ainah.