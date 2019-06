LIVE TV ONE - Link Live streaming PSCS Cilacap vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 Pekan 2

Live Streaming TV One PSCS vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 pekan 2

Link live streaming TV One PSCS Cilacap vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 pekan 2 dapat diakses mulai Kamis (27/6/2019) pukul 15.00 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming PSCS Cilacap vs Persita Tangerang yang akan disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.00 Wib.

Live streaming TV One PSCS Cilacap vs Persita Tangerang dalam Liga 2 2019 Pekan 2 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2.

Laga PSCS vs Persita bakal dihelat di Stadion Wijayakusuma, Cilacap.

PSCS tentu mengincar kemenangan keduanya di Liga 2 2019.

Sebelumnya, PSCS menang telak 3-0 atas Persib B di pekan pertama Liga 2 2019. Dua gol Syaiful Bahri dan torehan satu gol dari Arbeta Rockyawan berhasil membawa PSCS di puncak klasemen sementara grup Barat Liga 2 2019.

Sedangkan tim tamu, Persita Tangerang punya bekal apik setelah meraih poin penuh di laga melawan PSGC Ciamis lewat gol tunggal Sirvi Arfani di pekan 1.

live streaming PSCS Cilacap vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 pekan 2, Kamis (27/6/2019) dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

LINK

LINK

Catatan : Jadwal Siaran Langsung TV One PSCS Cilacap vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 pekan 2 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

link live streaming TV One PSCS vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 pekan 2 hanya informasi untuk pembaca

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan live streaming TV One PSCS vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 pekan 2

