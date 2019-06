Miliki Obyek Wisata Alam dan Budaya Beragam, Kapuas Berpotensi Menjadi Daerah Wisata

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Objek wisata menjadi salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan juga sebagai salah satu alasan wisatawan melakukan perjalanan.

Potensi dan daya tarik wisata berkenaan dengan berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Dosen FKIP ULM yang juga penulis artikel tetap Pemkab Kapuas, Rusma Noortyani, membuat tulisan terkait potensi wisata Kabupaten Kapuas. Berikut yang dikutif dari laman resmi Pemkab Kapuas.

"Potensi wisata menyangkut berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction)," tulisnya.

Pengunjung domestik maupun mancanegara akan tertarik adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat.

Baca: Cita Rasa Kopi Aranio Digemari, Sayang Produksinya Turun, Begini Penyebabnya

Baca: Imbauan Resmi Prabowo ke Pendukung Saat Pengumuman Hasil Sidang Putusan MK Sengketa Pilpres 2019

Baca: Aktif Ikut Pramuka sejak SD, Ini Manfaat yang Kni Dirasakan Hikmatur Rusna

Baca: Kunjungi Perpustakaan Palnam, Pustakawan Perpusnas Ungkapkan Ini

Artinya suatu objek wisata berbeda dengan objek yang lain yakni mempunyai keunikan sendiri, seperti sungai yang indah dan tertata unik.

Selain itu, perlu diperhatikan juga atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai entertainment. Pengunjung juga jika tertarik dengan sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat suatu yang menarik yang khas untuk dibeli.

Benda atau makanan yang dapat dijadikan cinderamata untuk dibawa pulang sebagai buah tangan.

Untuk cinderamata khas Kapuas berupa Getah Nyatu tersedia di Kapuas Hilir, anyaman rotan di Pulau Telo, anyaman purun di Pulau Petak serta buah tangan kripik Klakai, kripik nanas, tapai anser.

Pengunjung juga menginginkan adanya suatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.