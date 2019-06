Rahasia Vanessa Angel di Kasus Prostitusi Online Artis Dibongkar Bibi Ardiansyah Jelang Bebas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rahasia Vanessa Angel di Kasus Prostitusi Online Artis Dibongkar Bibi Ardiansyah ke Sosok Ini Jelang Bebas

Vanessa Angel diketahui dijadwalkan bebas pada Sabtu (29/6/2019) setelah vonis atas kasus prostitusi online artis. Sehari jelang bebas, mantan kekasih Vanessa Angel angkat bicara

Kepada presenter Melaney Ricardo, Bibi Ardiansyah bahkan buka-bukaan terkait alasannya setia menemani Vanessa Angel yang tengah tersandung kasus prostitusi artis online.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Melaney Ricardo, Selasa (16/4/2019), awalnya Melaney yang mengaku kenal dengan Vanessa Angel itu berkata bahwa dirinya jarang melihat sosok pria yang setia seperti Bibi Ardiansyah.

"Setelah Bibi akhirnya ketemu sama Vanessa, kok kamu masih mau saat itu press conference?" tanya Melaney.

"Kenapa gue tanya gini, karena gue mikir nggak semua laki-laki mau untuk kembali menemani dan tau 'oke pacar gue ternyata terlibat dalam kasus prostitusi online aja banyak laki-laki yang harga dirinya pasti kesenggol. Apalagi lu mau duduk dilihat semua masyarakat Indonesia menemani, that waw that out standing. Gue tidak membenarkan sikap lu, tapi menurut gue nggak semua orang mau bersikap seperti itu. Kenapa Bibi masih mau menemani Vanessa untuk go publik ke masyarakat," tanya Melaney lagi.

Bibi Ardiansyah kemudian mengungkapkan, ia hanya ingin membantu dan berbuat bagi pada Vanessa Angel.

"Karena kembali lagi dari kak Melaney tadi bilang karena nggak semua lelaki mau. Kenapa banyak orang nggak mau, kenapa kalian semua nggak mau berbuat kebaikan gitu," ucapnya.

Menurut Bibi, ia tidak merasa dirugikan saat membantu Vanessa Angel dalam menjalani masa sulitnya seperti sekarang.

"Nggak ada ruginya, dan nggak ada untungnya juga buat kalian," ungkap Bibi.