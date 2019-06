Ini Daftar Pemenang Putri Pariwisata Kalsel 2019, Sang Juara Ternyata Masih Pelajar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Puncak pemilihan Putri Pariwisata Kalsel 2019 telah berlangsung Rabu (26/6/2019) lalu di Kiram Park, dan para pemenang pun langsung dikukuhkan oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.

Tercatat ada sekitar 19 peserta pada ajang ini. Mereka merupakan perwakilan dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel.

Dan yang dinobatkan mengenakan mahkota Putri Pariwisata Kalsel 2019, tidak lain adalah Arraudah Quratu Ainie yang berasal dari Tabalong.

Kemudian untuk Runner Up I diraih oleh Nor Winda Hasanah yang juga masih berasal dari Tabalong, dan Runner Up II ada Nurul Hikmah dari Tanahbumbu.

Baca: Sikap Deddy Corbuzier ke Azka Setelah Dirinya Mualaf Diungkap Pada Atta Halilintar

Baca: NEWSVIDEO : Kemilau Berlian Pasayangan Martapura

Baca: Ifan Seventeen & Juliana Moechtar Didoakan Berjodoh Pasca Duet HUN & Kasus Citra Monica Selesai

Baca: Masih di Atas Angka Nasional, Penderita Stunting di Kalsel Capai 26.00 Orang

Selanjutnya untuk gelar Putri Favorit diraih oleh Poetri Zamirah Prawidya Sari, Putri Persahabatan diraih Raisa Nurfanzilrama dan Putri Fotogenic diraih oleh Della Ayu Permata Sari. Ketiganya sama-sama berasal dari Banjarmasin.

Sementara untuk gelar sebagai Putri Berbakat diraih oleh Dwi Aprilia Sari, yang berasal dari Balangan.

"Alhamdulillah saya sangat senang dan tidak pernah menyangka bahwa saya menjadi Putri Pariwisata Kalsel 2019. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya," ujar Arraudah Quratu Ainie sebagai pemenang.

Menariknya ternyata perempuan yang akrab disapa Raudah ini, ternyata masih berstatus sebagai seorang pelajar.

Pasalnya Raudah saat ini tercatat sebagai siswa di salah satu sekolah di di Tabalong, atau lebih tepatnya di SMAN 1 Tanjung.

"Iya, saya kelas XI di SMAN 1 Tanjung," katanya kepada banjarmasinpost.co.id.