Cara Shalat Syahrini Saat di Pesawat Jadi Sorotan, Istri Reino Barack Pakai Piyama Naik Jet Pribadi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cara Shalat Syahrini di Pesawat Jadi Sorotan, Istri Reino Barack itu memakai piayama saat naik jet mewah.

Ya, bulan madu Syahrini bersama Reino Barack kembali jadi sorotan.

Pulang dari bulan madu bersama Reino Barack, Syahrini menggunakan jet mewah untuk kembali ke Indonesia.

Melalui Instagram Stories, Syahrini sempat membagikan deretan momen dirinya berada di dalam jet mewah itu.

Baca: Tudingan Billy Syahputra pada Elvia Cerolline Soal Pernikahan Diungkap Syahnaz Sadiqah

Baca: Tanda Alam Maia Estianty dan Irwan Mussry Berjodoh Sebelum Skandal Mulan Jameela & Ahmad Dhani?

Baca: Peringatan Doddy Sudrajat ke Vanessa Angel yang Bebas Setelah Sempat Terjerat Kasus Prostitusi Artis

Diberitakan Tribun Jatim, Syahrini dan Reino Barack diketahui menaiki pesawat dari Kota Sydney.

"#WanitaUdara

Biasalah Kalo Incesss Sblm Take off Jus Tomat with Lemon And. . .

Liat2 Majalah Beli Pernak pernik Di pswt Kadang2 Gemezzzz. . .

Iyaaa, khaannn !," tulis Syahrini, dikutip TribunJatim.com, Jumat (28/6/2019).

Syahrini naik jet pakai piyama (Instagram princessyahrini)

Lalu, ada momen Syahrini berfoto di kaca toilet pesawat.