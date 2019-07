226 Motor Honda Modifikasi Ramaikan Honda Modif Contest 2019 di Lapangan Murjani Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Trio Motor selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) kembali mengadakan event Honda Modif Contest yang diselenggarakan di Lapangan Murjani Banjarbaru, Sabtu (29/6/2019) lalu.

Event yang dirancang khusus untuk pecinta modifikasi sepeda motor Honda berhasil menarik animo masyarakat, hal ini ditunjukan dengan banyaknya peserta Honda Modif Contest 2019 yang mendaftar, sebanyak 226 peserta mendaftarkan motor Honda modifikasi yang siap bersaing untuk memperebutkan juara di setiap kelas yang dibuka oleh Honda.

Total ada sembilan kelas modifikasi yang dibuka dan diperlombakan oleh Honda, mulai dari kelas Honda tahun 2006 di antaranya Matic & Cub Stock-Bolt, Matic & Cub Advance, Racing Style, Sticker/Decals, Sport Naked, Sport Fairing, Community Touring.

Ada pula Honda tahun 2006, All Stock & Advance dan kelas Free For All (FFA) untuk Honda semua tahun. Kelas terbanyak adalah kelas Matic & Cub Stock/Bolt On yang didominasi oleh motor matic Honda.

Baca: Kejari Palangkaraya OTT Oknum Kepsek dan 2 Guru SMP, Diduga Pungli Agar Siswa Naik Kelas

Salah seorang peserta dari Banjarmasin, Hadi Hidayat yang mengikuti kelas Matic & Cub Stock/Bolt On dengan motor Honda Scoopy yang telah dimodifikasi secara apik mengaku sangat antusias dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Honda ini.

"Saya sudah mempersiapkan dari jauh hari, dan sudah mendaftar secara online sejak awal bulan Juni ini, sangat senang juga Honda selalu memberikan wadah bagi kami para pecinta modifikasi motor untuk menyalurkan minat dan bakat kami melalui kegiatan Honda Modif Contest yang rutin dilaksanakan," ucapnya.

226 Motor Honda Modifikasi Ramaikan Honda Modif Contest yang diselenggarakan di Lapangan Murjani Banjarbaru, Sabtu (29/6/2019) (ist/trio motor)

Manager Marketing PT Trio Motor, Afrizal Rachman, menyampaikan bahwa tahun ini antusias para modifikator Kalselteng semankin meningkat.

Baca: Jawaban Jokowi Usai Dilantik Soal Ajak Prabowo-Sandi Bergabung ke Koalisi Pemerintahan

"Tahun ini jumlah peserta semakin bertambah, total yang ada 226 peserta yang mendaftar dan antusias dalam bidang modifikasi motor, karya yang dihasilkan juga sangat beragam dan nantinya yang terbaik akan berlaga di ajang nasional," kata Afrizal.

Seiring dengan pertumbuhan penjualan, event Honda Modif Contest sendiri dirancang sebagai bentuk rangkaian activity after sales yang diberikan Honda kepada konsumen untuk semakin memguatkan brand image dan loyalitas pelanggan terhadap sepeda motor Honda. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)