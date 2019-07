6 Model Cilik Banjarbaru Berjaya di Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indonesian Model Hunt (IMH) menjadi ajang bergengsi bagi para model termasuk model cilik. Tak pelak even ini selalu banyak diikuti peserta sari segenap penjuru tanah air.

IMH yang digelar oleh Delapan Production Jakarta, Yayasan Anugerah Maha Bintang Indonesia pimpinan Athan Siahaan, menggelar audisi di Kalsel.

Saat itu sejumlah model dari Falestine Agency Banjarbaru, banyak yang ikut serta dan banyak pula yang lolos dan mendapat gelar juara.

Rini, owner Falestine Agency Banjarbaru, memaparkan, setiap tahun ia selalu ikutsertakan murid-muridnya, minimal 20 anak.

"Alhamdulillah banyak yang meraih prestasi juara 3 besar dan harus mengikuti grand final IMH 2019 ke Jakarta. Namun hanya 6 anak yang bisa melanjutkan ke grand final, karena ada sebagian anak yang orangtuanya berhalangan.

Pada Grand Final IMH 2019 yang digelar 27-30 Juni 2019 di Hotel Allium Tangerang, keenam peserta tersebut meraih juara.

Chika Khairunnisa Kesuma (8 tahun), Juara 2 Black n White dan Trophy Model award IMH 2019.

Annisa Adha (8) Juara Best Costume dan tropi Model Award IMH 2019.

Citra Kayla Shaula Arridha (6) mendapat tropi Anugerah Maha Bintang Indonesia yang kedua kalinya dan The Best Performance Black and White dan masuk 20 besar.

Naila Nadya Ulya Widyawan (9) The Best Make up Casual Look dan Tropi Maha Bintang Indonesia.

Nada Zahra Jannah (12) Best Hair Do Black and White, Best Performance Casual Look dan masuk 20 besar.

Zoya Assyifa Almadina (7) Juara The Best Hair Do Casual Look, tropi Model Award IMH 2019, tropi Maha Bintang Indonesia.

"Even nasional yang sangat luar biasa, ajang ini banyak memberi ilmu pada peserta di antaranya public speaking, personality, modelling, adu bakat hingga acting. Selain mendapat ilmu para peserta bisa berkenalan dan bisa sharing tentang talenta masing-masing dari berbagai provinsi seluruh Indonesia," ujar Zoya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)