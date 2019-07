Daftar Film Hollywood Tayang Juli 2019, SpiderMan Far From Home hingga Spin Off Fast And Furious

Spiderman Far From Home dan Fast and Furius

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar Film Hollywood tayang Juli 2019, Spider-Man Far From Home, The Lion King hingga spin off Fast And Furious.

Bulan Juli 2019 ini, bioskop tanah air akan dibanjiri dengan film-film kelas dunia yang tentunya dibintangi aktor-aktor keren Hollywood.

Film-film yang tayang tersebut muncul dari berbagai genre, mulai dari drama, aksi, superhero, hingga live-action.

Nah bagi kamu yang penasaran film Hollywood apa saja yang akan tayang bulan ini?

Baca: Aksi Meludah Ayu Ting Ting Depan Ivan Gunawan Saat Galih Ginanjar Sindir Fairuz A Rafiq Ingat Enji?

Baca: Pengakuan Ammar Zoni dan Irish Bella Setelah Jalani Nikah Muda, Terungkap Saat Tahu Bayinya Kembar

Baca: Pacar Baru Peter Parker di Spider-Man Far From Home, Bukan Mary Jane atau Gwen Stacy

Berikut ulasannya seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber.

1. Spider-Man Far From Home (5 Juli)

Spider-Man kembali hadir dengan judul Spider-Man: Far From Home yang menceritakan perjalanan liburan Peter Parker (Tom Holland) bersama teman-temannya.

Namun sayangnya, liburan Peter Parker tidak berjalan mulus, karena Nick Fury datang secara tiba-tiba di kamar hotelnya.

Selama di Eropa pun Peter harus menghadapi banyak musuh di antaranya makhluk-makhluk elemental.

Film Spiderman: Far From Home ini sedikit banyak masih berhubungan dengan film Avengers: Endgame yang tayang belum lama ini.