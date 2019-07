Hasil PSIM Jogja vs Persik Kediri di Liga 2 2019 Pekan 3 : Skor 1-0 di Babak Pertama, Gol Rossy!

Hasil PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri pada babak pertama adalah 1-0.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri di Liga 2 2019 pekan 3 pada babak pertama adalah 1-0

Live streaming TV One PSIM Jogja vs Persik Kediri dalam Liga 2 2019 Pekan 3 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TV One.

Kedua tim saling balas serangan di babak pertama. Peluang emas diperoleh Bagaskara yang berada di dalam kotak penalti PSIM pada menit 25.

Namun peluang tersebut gagal berbuah gol usai sepakannya di depan gawang berhasil ditangkap kiper PSIM, Putu.

PSIM Yogyakarta membuka keunggulan atas tamunya Persik Kediri lewat gol yang dicetak oleh Rossi Noprihanis di menit 38.

Rossi mampu menjebol gawang Persik lewat tendangan keras dari dalam kotak pinalti.

Menerima umpan dari lini tengah, Rossi yang berlari dari lini kedua mampu melewati pemain belakang Persik.

Setelah mengontrol bola, Rossi langsung melepaskan tendangan keras ke arah tengah gawang Persik Kediri sehingga mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Susunan pemain PSIM Jogja vs Persik Kediri

PSIM : Putu, Dewa, Herry, Hisyam, Fandy, Agung, Arga, Ichsan, Gonzales, Maitimo, Rosi.

Persik : Syaiful Amar, Edo Febriansyah, Risna Prahalabenta, Alek Van Djin, Ibrahim Sanjaya, Taufiq Febrianto, Juan Revi, Ady Eko Jayanto, Arif Yanggi, Faris Aditama, Septian Bagaskara.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)