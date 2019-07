Kondisi RPU di Basirih Memprihatinkan, Dinas Ketahanan Pangan Belum Bisa Menarik Retribusi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Retribusi pemotongan ayam sebesar Rp 25 per ekor untuk 15 ribu ekor ayam di rumah potong unggas (RPU) di kawasan Basirih Banjarmasin Selatan milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin sampai sekarang belum ditarik.

Alasannya, sejumlah blok RPU kondisi bangunaannya masih memprihatinkan yakni terbuat dari seng dan masih tambal sulam dari seng juga.

Untuk menarik retribusi ke pemotong ayam pun dirasakan tidak pas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Unggas (UPT RPU) Basirih Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Sulasno, saat dikonfirmasi, Minggu (30/6) membenarkan, saat ini pihaknya belum menarik retribusi potong ayam di RPU setempat untuk 15 ribu ekor ayam yang dipotong setiap harinya.

Baca: Mulan Jameela Minta Cerai pada Ahmad Dhani Pernah Terjadi, Tangis Mantan Maia Estianty Membatalkan

Baca: Nagita Slavina Tampar Raffi Ahmad di Hadapan Teman-temannya, Ayah Rafathar Tepergok Godain Cewek

Baca: Hebatnya Galih Ginanjar Sebelum Nikahi Barbie Kumala Lalu Lecehkan Fairuz A Rafiq, Cek Prestasinya

Baca: Beasiswa LPDP Tahap 2 Dibuka Hari Ini, Berikut 3 Alur Seleksi beasiswalpdp.kemenkeu.go.id

Namun selama ini Dinas Ketahanan Pangan, hanya menyewakan Rp 100 ribu per bulan per blok RPU.

“Untuk retribusi pemotongan ayam Rp 25 memang belum kita tarik,” kata Sulasno.

Dijelaskannya, retribusi pemotongan ayam di RPU Rp 25 per ekor ayam rencananya akan direvisi menjadi Rp 50.

Dalam Perda No 1 tahun 2011 tentang pelayanan pertanian, disebutkan tak ada boleh ada pemotongan ayam di luar RPH dan direvisi menjadi Perda No 17 tahun 2017, tentang retribusi penarikan pajak pemotongan unggas yakni Rp 25 per ekor ayam.

Kalau dinaikkan Rp 100 per ekor terlalu mahal, sehingga rencananya dari Rp 25 per ekor ayam akan direvisi Rp 50 per ekor ayam.

“Kita berharap pada 2020, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin bisa membangun RPU modern semi mekanis. Tidak seperti sekarang ini sistem potong manual,” katanya.