Penyebab Artis Korea, Jeon Mi Sun Bunuh Diri Terungkap, Sejumlah Fakta Ditemukan Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini penyebab sebenarnya artis Korea, Jeon Mi Sun melakukan bunuh diri terungkap. Sejumlah fakta pun ditemukan polisi.

Ya, artis Korea, Jeon Mi Sun ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di hotel.

Fans dan masyarakat dibuat bertanya-tanya dengan penyebab kematian Jeon Mi Sun, mengapa sang aktris sampai memutuskan bunuh diri?

Aktris Jeon Mi Sun ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di kawasan Jeonju, Korea Selatan pada Sabtu (29/6/2019).

Jenazah Jeon Mi Sun ditemukan oleh sang manajer di kamar mandi hotel tersebut.

Ketika ditemukan, Jeon Mi Sun sudah tidak bernapas, tidak sadar, tidak memiliki denyut nadi, dan jantungnya tidak berdetak.

Jeon Mi Sun sendiri tengah berada di Jeonju untuk pertunjukan teater 3 Days and 2 Nights with My Mother.

Polisi tiba di TKP setelah mendapat laporan pada pukul 11.43 waktu setempat.

Dikutip dari kpopchart.net, wakil polisi mengungkapkan detail dari kematian Jeon Mi Sun.

Jeon Mi Sun masuk ke kamar hotel sekitar pukul 01.00 dini hari.

Setelah itu, tak ada orang lain yang masuk ke dalam kamat Jeon Mi Sun.