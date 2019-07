Daftar Pantangan Ibu Hamil Anak Kembar Seperti Irish Bella dan Syahnaz, Istri Ammar Zoni Wajib Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar pantangan ibu hamil anak kembar seperti Irish Bella dan Syahnaz Sadiqah. Istri Ammar Zoni dan Jeje Govinda harus lakukan ini.

Ya, hamil anak kembar seperti Irish Bella dan Syahnaz Sadiqah, hindari aktivitas ini demi janin.

Dua pasangan selebriti tahan air, Irish Bella dan Ammar Zoni dan Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda baru saja mengabarkan berita gembira kepada penggemar mereka.

Mereka baru saja mengumumkan akan dikaruniai bayi kembar.

Lewat kanal Youtube mereka, pasangan Irish Bella-Ammar Zoni diketahui akan memiliki dua bayi sekaligus.

"Dan lihat, this is our baby.. Twins," ungkap Ammar Zoni bersemangat saat ia dan sang istri memeriksakan kandungan Ibel.

Diketahui juga bahwa anak kembar Ammar Zoni dan Irish Bella ini berjenis kelamin laki-laki.

Ammar Zoni dan Irish Bella (Instagram @ammarzoni)

Sementara itu, Syahnaz Sadiqah memberi kabar bahwa ia sedang mengandung bayi kembar melalui postingan di Instagram Stories.

Syahnaz mengumumkan kabar bahagia tersebut dalam bentuk video saat lakukan USG di Bunda International Clinic.

Menjalani masa hamil anak kembar tak bisa disamakan dengan kehamilan tunggal.