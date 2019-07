Head to Head & Prediksi Brasil vs Argentina Semifinal Copa America 2019, Brasil Lebih Diunggulkan

Roberto Firmino mencetak gol ke gawang Pedro Gallese pada laga Peru vs Brasil di Arena Corinthians dalam lanjutan Copa America 2019, 22 Juni 2019.

Head to head dan prediksi Brasil vs Argentina Semifinal Copa America 2019 bakal disajikan. Laga ini disiarkan langsung On Channel di KVision



BANJARMASINPOST.CO.ID - Duel klasik antara Brasil vs Argentina tersaji dalam semifinal Copa America 2019 yang diprediksi berlangsung ketat.

Laga ini dijadwalkan akan disiarkan langsung On Channel di saluran K Vision. Sedangkan live streaming Brasil vs Argentina tak ditayangkan televisi nasional.

Laga Brasil vs Argentina dalam semifinal Copa America 2019 dijadwalkan berlangsung Rabu (3/7/2019) jam 07.00 WIB di Estádio Governador Magalhães Pinto.

Baca: Klasemen Liga 1 2019 Usai Hasil Persebaya vs Persela 3-2, Tim Bajol Ijo Masuk 5 Besar

Ya, misi sulit kembali dihadapi Lionel Messi dkk di Copa America 2019.

Bukan sekedar musuh abadi, Brasil merupakan unggulan sekaligus tuan rumah Copa America 2019.

Setelah terseok-seok di penyisihan grup dan nyaris tak lolos, Argentina bisa menang 2-0 dari Venezuela di babak perempatfinal Copa America 2019.

Kini Brasil, musuh bebuyutan yang juga tuan rumah Copa America 2019 yang harus dihadapi di babak semifinal.

Beruntung, statistik Argentina mulai menanjak saat melawan Venezuela.

Saat melawan Venezuela inilah Timnas Argentina baru terlihat lebih trengginas.