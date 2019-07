LINK Live Streaming TVOne Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis, Siaran Langsung TV One Liga 2 2019 Sore Ini

Link Live streaming TV One Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis di Liga 2 2019

Link live streaming TVOne Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis di Liga 2 2019 pekan 3 dapat diakses mulai Selasa (2/7/2019) pukul 15.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung via live streaming Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis yang dan akan disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.30 Wib.

Live streaming TV One Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis dalam Liga 2 2019 Pekan 3 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TV One. Link ada di bagian berita ini.

Sriwijaya FC akan menjamu tamunya PSGC Ciamis pada pertandingan pekan ke 3 Liga 2 Indonesia musim 2019 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.

Dua kali pertandingan yang sudah dijalani oleh anak asuh Kas Hartadi menghasilkan hasil positif dengan menghasilkan 4 poin.

Tiga poin dari Perserang Serang dan satu poin dari Cilegon United beberapa waktu lalu.

Sementara tim tamu PSGC Ciamis baru sekali menjalankan pertandingan lantaran saat dijadwalkan lawan Blitar United terpaksa mengalami penundaan.

Sementara di pertandingannya perdana saat lawan Persita, PSGC Ciamis harus dipermalukan di kandang sendiri.

Tuan rumah harus menelan kekalahan dengan skor 0-1.

Pelatih Kepala Sriwijaya FC, Kas Hartadi mengatakan anak asuhnya sangat siap menjamu tamunya di grup barat Liga 2 itu.