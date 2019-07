Jeritan Hati Menantu SBY Setelah Sebulan Ditinggal Ani Yudhoyono, Aliya Rajasa Ungkap Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jeritan hati menantu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah sebulan ditinggal Ani Yudhoyono, Aliya Rajasa mengungkap hal ini.

Ya, tak terasa satu bulan sudah istri SBY, Ani Yudhoyono tutup usia dan meninggalkan kita semua.

Tepat tanggal 1 Juni 2019 lalu istri SBY, Ani Yudhoyono mengembuskan napas terakhirnya usai berjuang melawan kanker darah yang menggerogoti kesehatannya.

Sebulan ditinggal Ani Yudhoyono, sang menantu, Aliya Rajasa tampak mengungkapkan jeritan hatinya melalui sebuah unggahan foto.

Semasa hidupnya, Ani Yudhoyono memang dikenal begitu dekat dengan kedua menantunya, Annisa Pohan dan Aliya Rajasa.

Bahkan Aliya Rajasa dan Annisa Pohan begitu setia menemani Ani Yudhoyono saat dirawat di Singapura.

Tak heran meski berstatus sebagai menantu, kepergian Ani Yudhoyono begitu membuat Aliya Rajasa dan Annisa Pohan merasa kehilangan.

Untuk itu, di saat tepat satu bulan meninggalnya sang mertua, Aliya Rajasa terlihat mengungkap jeritan hatinya.

Mengunggah potret dengan sang mertua, Aliya Rajasa mengungkap jeritan hatinya yang begitu merindukan sosok Ani Yudhoyono.

"Missing you every day and night and all the times in between mo.. your memory lives on.. ????