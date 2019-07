Hasil Brasil vs Argentina di Semifinal Copa America 2019, Skor 1-0 di Babak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Brasil vs Argentina di semifinal Copa America 2019 di Estadio Governador Magalhaes Pinto, Rabu (3/7/2019), Skor 1-0 di babak pertama.

Laga Brasil vs Argentina di Copa America 2019 ini disiarkan langsung On Channel via Kvision TV.

Sedangkan live streaming laga Brasil vs Argentina di semifinal Copa America 2019 tak ada di situs nasional.

Live Streaming Copa America Brasil 2019 Brazil vs Argentina dapat diakses melalui sejumlah stasiun TV negara tetangga menyiarkan pertandingan Copa America 2019, di antaranya Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Gol pertama timnas Brasil dicetak oleh penyerang Manchester City, Gabriel Jesus, pada menit ke-19.

Catatan gol Jesus berasal dari kerja sama apik antara ia, Dani Alves, dan Roberto Firmino.

Keberhasilan Brasil unggul di babak pertama juga didukung oleh kegagalan timnas Argentina memaksimalkan beberapa peluang emas.

Jalannya pertandingan

Peluang emas langsung menghampiri timnas Brasil pada menit ke-2 saat Roberto Firmino berhadapan satu-satu dengan Franco Armani.

Tendangan keras Firmino gagal membawa Brasil unggul setelah Armani mampu menangkisnya dengan baik.