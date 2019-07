Misteri Absennya Paman Peter Parker di Spider-Man Homecoming & Far From Home, Berikut Penjelasannya

Spiderman Far From Home

BANJARMASINPOST.CO.ID - Misteri absennya paman Peter Parker di Homecoming dan Spider-Man Far From Home, simak penjelasannya.

Bagi yang mengikuti film Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield, mungkin ada yang bertanya-tanya di mana sosok paman Peter Parker yang bernama Ben di film Homecoming ataupun Far From Home versi Tom Holland.

Ya, di film Spider-Man versi Tobey Maguire, sosok Paman Ben yang menjadi suami dari Bibi May diperankan oleh Cliff Robertson dan di versi The Amazing Spider-Man - Andrew Garfield diperankan oleh aktor Martin Sheen.

Di film-film Spider-Man sebelumnya, sosok Paman Ben begitu berperan besar bagi seorang Peter Parker terlebih di film versi Tobey Maguire.

Koneksi antara Paman Ben yang sudah seperti ayah bagi Peter Parker begitu kuat.

Bagaimana kata-kata "Seiring dengan Kekuatan Besar, Datang Pula Tanggung Jawab yang Besar" akhirnya menyadarkan Peter Parker akan arti kekuatan laba-laba yang dimilikinya.

Cerita kematian Paman Ben di Spider-Man pertama; yang ternyata melibatkan Peter Parker secara tak langsung juga menjadi adegan menyentuh untuk penonton.

Tak berbeda jauh dari dengan The Amazing Spider-Man yang juga masih melibatkan emosi Peter Parker (Andrew Garfield) dengan Paman Bennya.

Lalu di mana kah Paman Ben di Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home?

Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home tak hanya 'menghilangkan' sosok Paman Ben Peter Parker saja, namun juga membuat sosok Bibi May-nya menjadi begitu muda dibandingkan dua Bibi May di Spider-Man sebelumnya.