Rodhita Banjarmasin Tawarkan Meeting dan Weedding, Saat Harganas Hotel Fully Booked

BANJARMASIN POST.CO.ID - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dilaksanakan di Banjarmasin, 4-6 Juli 2019, hunian semua hotel fully booked.

"Begitu juga ditempat kami Hotel Roditha Banjarmasin sudah full dari beberapa minggu lalu," kata Efi Naysila, Assistant Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (3/6/2019).

Menurut dia, dengan adanya event nasional seperti ini sangat menguntungkan sekali untuk tingkat occupancy hotel.

"Semoga Kalimantan Selatan ke depannya selalu mendapat kepercayaan untuk melaksanakan event-event tingkat nasional," harapnya.

Walau pun dalam beberapa kamar hotel penuh, menurut Efi, selama bulan Juli teta menawarkan harga paket untuk meeting, gathering, dan wedding.

"Tersedia beberapa ruangan yang bisa digunakan sesuai dengan kapasitas," tandasnya.

Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan letaknya sangat strategis.

Untuk info dan reservasi bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home”. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)